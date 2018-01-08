Пациент манчестерской больницы "поправил" здоровье на 720 тыс. долл и скрылся

Стоимость лечения составляет 532 тыс. фунтов стерлингов (порядка 720 тыс. долл, - ред.).

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Руководство манчестерской больницы не раскрывает подробности данного случая, так как оно обязано соблюдать конфиденциальность при обращении с личными данными пациентов.

В целом, медицинский туризм обходится системе здравоохранения Великобритании в 2 млрд фунтов стерлингов ( порядка 2,7 млрд долл, - ред.) в год.