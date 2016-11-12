Патрульні затримали ввосьме судимого та розшукуваного грабіжника у Житомирі
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. Чоловіка, який має вісім судимостей та перебував у розшуку за грабіж затримали у Житомирі, про це кореспонденту УНН повідомила прес-офіцер патрульної поліції Житомира Діана Корчевна.
Зазначачється, що “кримінальний стаж” у чоловіка ще з молодості, покарання той відбував за грабежі, крадіжки та розбої. За рішенням суду він перебував у розшуку за аналогічні злочини. Патрульні поліцейські Житомира отримали орієнтування, що він вкрав у жінки мобільний телефон.
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По орієнтуванню грабіжника виявив вчора патрульний.
“Патрульний не був на зміні — йшов по вулиці і побачив розшукуваного, тобто тут спрацював принцип безперервності роботи патрульних (ст.12 ЗУ про Нац. Поліцію),” — повідомила прес-офіцер патрульної поліції Житомира Д.Корчевна.
Підозрюваного чоловіка доставлено до відділку, після чого його доставлено до слідчого ізолятора.
Наразі затриманого перевіряють на причетність до ряжу крадіжок та грабежів, які мали місце у Житомирі.