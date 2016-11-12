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Патрульные задержали восемь раз судимого и разыскиваемого грабителя в Житомире

Патрульные задержали восемь раз судимого и разыскиваемого грабителя в Житомире

Киев • УНН

 • 7402 просмотра

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Мужчину, который имеет восемь судимостей и находился в розыске за грабеж задержали в Житомире, об этом корреспонденту УНН сообщила пресс-офицер патрульной полиции Житомира Диана Корчевна.

Отмечается, что "криминальный стаж" у мужчины еще с молодости, наказание тот отбывал за грабежи, кражи и разбои. По решению суда он находился в розыске за аналогичные преступления. Патрульные полицейские Житомира получили ориентировку, что он украл у женщины мобильный телефон.

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По ориентированию грабителя обнаружил вчера патрульный.

"Патрульный не был на смене - шел по улице и увидел разыскиваемого, то есть здесь сработал принцип непрерывности работы патрульных (ст.12 ЗУ о Нац. Полицию)", - сообщила пресс-офицер патрульной полиции Житомира Д.Корчевна.

Подозреваемый мужчина доставлен в отделение, после чего его доставили в следственный изолятор.

Сейчас задержанного проверяют на причастность к ряжу краж и грабежей, которые имели место в Житомире.

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