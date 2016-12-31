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Патрульні у Миколаєві надягли кайданки на активіста "Дорожнього контролю"

Патрульні у Миколаєві надягли кайданки на активіста "Дорожнього контролю"

Київ • УНН

 • 9240 перегляди

МИКОЛАЇВ-КИЇВ. 31 грудня. УНН. У Миколаєві патрульні поліцейські надягли кайданки на активіста "Дорожнього контролю", який нецензурно висловлювався в їхній бік. Про це УНН повідомили у Патрульній поліції Миколаєва.

Вчора, близько 13:00 на вул. Куйбишева у Миколаєві за порушення правил дорожнього руху патрульні зупинили водія автомобіля “ВАЗ-2103”. Під час перевірки документів, виявилось, що в нього відсутнє посвідчення водія. Крім того, охоронці порядку помітили у нього явні ознаки наркотичного сп’яніння та запропонували йому пройти огляд у медичному закладі. Але чоловік навідріз відмовився проїхати до медичного закладу, незважаючи на те, що патрульні повідомили йому, що якщо він не поїде вони все одно складуть на нього відповідні адмінматеріали.

Через якийсь час на місце події прибув активіст ГО “Дорожній контроль”, про що він одразу повідомив всіх присутніх. Крім того він заявив, що водій, який підозрювався в керуванні автомобілем в нетверезому стані, його брат. Активіст “Дорожнього контролю” постійно висловлювався нецензурною лайкою. Інспектори неодноразово просили його припинити протиправні дії, але він не зважав.

В результаті патрульні прийняли рішення для припинення правопорушення, затримати активіста та одягли на нього кайданки. В цей момент затриманий чоловік повідомив, що йому стало погано і правоохоронці викликали на місце події швидку. Лікар, оглянувши правопорушника, повідомив, що в госпіталізації ніякої потреби немає.

В подальшому на водія патрульні склали адмінматеріали за керування транспортним засобом в стані сп’яніння та без відповідних документів.

Активіста інспектори доставили до відділу поліції та склали на нього адмінматеріали за дрібне хуліганство та злісну непокору законним вимогам поліцейського.

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