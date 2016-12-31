Патрульные в Николаеве надели наручники на активиста "Дорожного контроля"
Киев • УНН
НИКОЛАЕВ-КИЕВ. 31 декабря. УНН. В Николаеве патрульные полицейские надели наручники на активиста "Дорожного контроля", который нецензурно выражался в их сторону. Об этом сообщили УНН в патрульной полиции Николаева.
Вчера, около 13:00 на ул. Куйбышева в Николаеве за нарушение правил дорожного движения патрульные остановили водителя автомобиля "ВАЗ-2103". Во время проверки документов, оказалось, что у него отсутствует водительское удостоверение. Кроме того, стражи порядка заметили у него явные признаки наркотического опьянения и предложили ему пройти освидетельствование в медицинском учреждении. Но мужчина наотрез отказался проехать в медицинское учреждение, несмотря на то, что патрульные сообщили ему, что если он не поедет они все равно составят на него соответствующие админматериалы.
Через некоторое время на место происшествия прибыл активист ОО "Дорожный контроль", о чем он сразу сообщил всем присутствующим. Кроме того, он заявил, что водитель, который подозревался в управлении автомобилем в нетрезвом состоянии, его брат. Активист "Дорожного контроля" постоянно выражался нецензурной бранью. Инспекторы неоднократно просили его прекратить противоправные действия, но он не обращал внимания.
В результате патрульные приняли решение для прекращения правонарушения, задержать активиста и надели на него наручники. В этот момент задержанный мужчина сообщил, что ему стало плохо и правоохранители вызвали на место происшествия скорую. Врач, осмотрев правонарушителя, сообщил, что в госпитализации никакой необходимости нет.
В дальнейшем на водителя патрульные составили админматериалы за управление транспортным средством в состоянии опьянения и без соответствующих документов.
Активиста инспекторы доставили в отдел полиции и составили на него админматериалы за мелкое хулиганство и злостное неповиновение законным требованиям полицейского.