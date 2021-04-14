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Пашинян заявив, що звільнений начальник Генштабу не радив йому зупинити війну у Карабасі

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 квітня. УНН. Заява колишнього начальника Генштабу ЗС Вірменії Оніка Гаспаряна про те, що він на початку військових дій в Нагірному Карабаху в кінці вересня 2020 року порадив прем’єр-міністру Ніколу Пашіняну зупинити війну через можливість поразки, не відповідає дійсності. Про це в середу в парламенті республіки заявив сам глава вірменського кабміну, пише УНН.

Деталі

“Є запис засідання Ради національної безпеки. Онік Гаспарян 30 вересня заявляв, що можливості нашої армії дозволяють розбити супротивника. Він не говорив про те, що треба зупинити військові дії”, — зазначив він.

За словами Пашиняна, політичне керівництво тричі намагалося зупинити війну, однак Азербайджан порушував домовленість про режим припинення вогню.

Контекст

Колишній начальник Генштабу ЗС Онік Гаспарян в кінці 2020 року заявив, що на початку військових дій він представив Пашиняну ситуацію в Карабасі і порадив зупинити бойові дії.

Засідання парламенту Вірменії, 14 квітня 2021 року:

25 лютого Гаспарян і вищий командний склад ЗС Вірменії закликали до відставки Пашиняна. Прем’єр у відповідь заявив, що вимога Генштабу є спробою військового перевороту і направив президенту республіки клопотання про звільнення глави Генштабу. 10 березня Пашинян оголосив, що Гаспарян вже звільнений від займаної посади, так як президент хоча і не підписав вчасно поданий прем’єром указ про звільнення Гаспаряна, не став оскаржувати рішення в Конституційному суді. Замість Гаспаряна на посаду глави Генштабу Пашинян запропонував призначити Артака Давтяна, направивши відповідне подання президентові. Пізніше Пашинян заявив, що генерал-лейтенант Давтян вступив на посаду начальника Генштабу, оскільки президент, який не підписав пропозицію прем’єр-міністра про його призначення, також не заперечив це рішення в Конституційному суді.

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