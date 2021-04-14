Пашинян заявив, що звільнений начальник Генштабу не радив йому зупинити війну у Карабасі
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Заява колишнього начальника Генштабу ЗС Вірменії Оніка Гаспаряна про те, що він на початку військових дій в Нагірному Карабаху в кінці вересня 2020 року порадив прем’єр-міністру Ніколу Пашіняну зупинити війну через можливість поразки, не відповідає дійсності. Про це в середу в парламенті республіки заявив сам глава вірменського кабміну, пише УНН.
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“Є запис засідання Ради національної безпеки. Онік Гаспарян 30 вересня заявляв, що можливості нашої армії дозволяють розбити супротивника. Він не говорив про те, що треба зупинити військові дії”, — зазначив він.
За словами Пашиняна, політичне керівництво тричі намагалося зупинити війну, однак Азербайджан порушував домовленість про режим припинення вогню.
Контекст
Колишній начальник Генштабу ЗС Онік Гаспарян в кінці 2020 року заявив, що на початку військових дій він представив Пашиняну ситуацію в Карабасі і порадив зупинити бойові дії.
Засідання парламенту Вірменії, 14 квітня 2021 року:
25 лютого Гаспарян і вищий командний склад ЗС Вірменії закликали до відставки Пашиняна. Прем’єр у відповідь заявив, що вимога Генштабу є спробою військового перевороту і направив президенту республіки клопотання про звільнення глави Генштабу. 10 березня Пашинян оголосив, що Гаспарян вже звільнений від займаної посади, так як президент хоча і не підписав вчасно поданий прем’єром указ про звільнення Гаспаряна, не став оскаржувати рішення в Конституційному суді. Замість Гаспаряна на посаду глави Генштабу Пашинян запропонував призначити Артака Давтяна, направивши відповідне подання президентові. Пізніше Пашинян заявив, що генерал-лейтенант Давтян вступив на посаду начальника Генштабу, оскільки президент, який не підписав пропозицію прем’єр-міністра про його призначення, також не заперечив це рішення в Конституційному суді.