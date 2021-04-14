Пашинян заявив, що звільнений начальник Генштабу не радив йому зупинити війну у Карабасі

Деталі

“Є запис засідання Ради національної безпеки. Онік Гаспарян 30 вересня заявляв, що можливості нашої армії дозволяють розбити супротивника. Він не говорив про те, що треба зупинити військові дії”, — зазначив він.

За словами Пашиняна, політичне керівництво тричі намагалося зупинити війну, однак Азербайджан порушував домовленість про режим припинення вогню.

Контекст

Колишній начальник Генштабу ЗС Онік Гаспарян в кінці 2020 року заявив, що на початку військових дій він представив Пашиняну ситуацію в Карабасі і порадив зупинити бойові дії.

Засідання парламенту Вірменії, 14 квітня 2021 року:

25 лютого Гаспарян і вищий командний склад ЗС Вірменії закликали до відставки Пашиняна. Прем’єр у відповідь заявив, що вимога Генштабу є спробою військового перевороту і направив президенту республіки клопотання про звільнення глави Генштабу. 10 березня Пашинян оголосив, що Гаспарян вже звільнений від займаної посади, так як президент хоча і не підписав вчасно поданий прем’єром указ про звільнення Гаспаряна, не став оскаржувати рішення в Конституційному суді. Замість Гаспаряна на посаду глави Генштабу Пашинян запропонував призначити Артака Давтяна, направивши відповідне подання президентові. Пізніше Пашинян заявив, що генерал-лейтенант Давтян вступив на посаду начальника Генштабу, оскільки президент, який не підписав пропозицію прем’єр-міністра про його призначення, також не заперечив це рішення в Конституційному суді.