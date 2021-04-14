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Пашинян заявил, что уволенный начальник Генштаба не советовал ему остановить войну в Карабахе

Пашинян заявил, что уволенный начальник Генштаба не советовал ему остановить войну в Карабахе

Киев  •  УНН

 • 21864 просмотра

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Заявление бывшего начальника Генштаба ВС Армении Оника Гаспаряна о том, что он в начале военных действий в Нагорном Карабахе в конце сентября 2020 года посоветовал премьер-министру Николу Пашиняну остановить войну из-за возможности поражения, не соответствует действительности. Об этом в среду в парламенте республики заявил сам глава армянского кабмина, пишет УНН.

Детали

“Есть запись заседания Совета национальной безопасности. Оник Гаспарян 30 сентября заявлял, что возможности нашей армии позволяют разбить противника. Он не говорил о том, что надо остановить военные действия”, — отметил он.

По словам Пашиняна, политическое руководство трижды пробовало остановить войну, однако Азербайджан нарушал договоренность о режиме прекращения огня.

Контекст

Бывший начальник Генштаба ВС Оник Гаспарян в конце 2020 года заявил, что в начале военных действий он представил Пашиняну ситуацию в Карабахе и посоветовал остановить боевые действия.

Заседание парламента Армении, 14 апреля 2021 года:

25 февраля Гаспарян и высший командный состав ВС Армении призвали к отставке Пашиняна. Премьер в ответ заявил, что требование Генштаба является попыткой военного переворота и направил президенту республики ходатайство об увольнении главы Генштаба. 10 марта Пашинян объявил, что Гаспарян уже освобожден от занимаемой должности, так как президент хотя и не подписал в срок представленный премьером указ об увольнении Гаспаряна, не стал обжаловать решение в Конституционном суде. Вместо Гаспаряна на должность главы Генштаба Пашинян предложил назначить Артака Давтяна, направив соответствующее представление президенту. Позже Пашинян заявил, что генерал-лейтенант Давтян вступил в должность начальника Генштаба, поскольку президент, не подписавший предложение премьер-министра о его назначении, также не оспорил данное решение в Конституционном суде.

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