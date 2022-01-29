Пасажирський потяг на смерть збив двох людей: відкрито провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. На Львівщині пасажирський потяг сполученням “Ужгород-Лисичанськ” здійснив наїзд на двох пішоходів. Від отриманих травм жінка загинула на місці події, а чоловік помер у лікарні. Про це УНН повідомляє з посиланням на поліцію Львівської області.
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“Сьогодні, 29 січня, близько другої години ночі до поліції надійшло повідомлення про те, що на залізничній станції "Пустомити“ перегону "Глина Наварія — Щирець“ пасажирський потяг сполученням "Ужгород-Лисичанськ“ здійснив наїзд на двох пішоходів”, — йдеться в повідомленні.
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Як встановили правоохоронці, потяг здійснив наїзд на місцевих жителів — 42-річну жінку та чоловіка віком 51 рік.
“Від отриманих травм жінка померла на місці події. Чоловіка госпіталізували. Попри усі зусилля, медикам не вдалося врятувати йому життя”, — зазначається в повідомленні.
За фактом слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.276 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) Кримінального кодексу України.
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