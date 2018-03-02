Парубій: Україна може створити ще одну міжнародну військову бригаду спільно з Молдовою та Грузією

КИШИНІВ - КИЇВ. 2 березня. УНН. У відносинах з Молдовою, Україною та Грузією буде використаний досвід створення військового альянсу за зразком україно-польсько-литовської бригади. Про це в коментарі кореспонденту УНН розповів спікер Верховної Ради України Андрій Парубій в Кишиневі під час міжпарламентської конференції.