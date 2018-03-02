Парубій: Україна може створити ще одну міжнародну військову бригаду спільно з Молдовою та Грузією
Київ • УНН
КИШИНІВ - КИЇВ. 2 березня. УНН. У відносинах з Молдовою, Україною та Грузією буде використаний досвід створення військового альянсу за зразком україно-польсько-литовської бригади. Про це в коментарі кореспонденту УНН розповів спікер Верховної Ради України Андрій Парубій в Кишиневі під час міжпарламентської конференції.
"Це хороша ідея, ми ще не проговорювали її, але я думаю, що ми такий досвід можемо використовувати і в нашому тристоронньому співробітництві за зразком україно-польсько-литовської бригади", - сказав А.Парубій, відповідаючи на запитання УНН про військове співробітництво.
Він уточнив, що перше засідання Міжпарламентської асамблеї трьох країн відбудеться в Києві і там будуть підніматися конкретні питання співпраці, в тому числі і військової.
Як повідомляв УНН, Україна, Молдова і Грузія створили Міжпарламентську асамблею і підписали резолюцію про вироблення спільних стратегій щодо протистояння зовнішнім загрозам.
Нагадаємо, перша міжпарламентська конференція “Республіка Молдова, Грузія і Україна: Східне партнерство і сучасні виклики безпеки” проводиться з ініціативи глав парламентів цих країн у партнерстві з Атлантичною Радою.
У форумі беруть участь представники Європарламенту, Конгресу США, НАТО, Євразійського Центру Атлантичної Ради, а також міжнародні експерти і політологи.