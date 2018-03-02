Парубий: Украина может создать еще одну международную военную бригаду с Молдовой и Грузией
Киев • УНН
КИШИНЕВ-КИЕВ. 2 марта. УНН. В отношениях с Молдовой, Украиной и Грузией будет использован опыт создания военного альянса по образцу украинско-польско-литовской бригады. Об этом в комментарии корреспонденту УНН рассказал спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий в Кишиневе во время межпарламентской конференции.
"Это хорошая идея, мы еще не проговаривали ее, но я думаю, что мы такой опыт можем использовать и в нашем трехстороннем сотрудничестве по образцу украинско-польско-литовской бригады", - сказал А.Парубий, отвечая на вопрос УНН о военном сотрудничестве.
Он уточнил, что первое заседание Межпарламентской ассамблеи трех стран состоится в Киеве и там будут подниматься конкретные вопросы сотрудничества, в том числе и военного.
Как сообщал УНН, Украина, Молдова и Грузия создали Межпарламентскую ассамблею и подписали резолюцию о выработке совместных стратегий по противостоянию внешним угрозам.
Напомним, первая межпарламентская конференция "Республика Молдова, Грузия и Украина: Восточное партнерство и современные вызовы безопасности" проводится по инициативе глав парламентов этих стран в партнерстве с Атлантическим Советом.
В форуме принимают участие представители Европарламента, Конгресса США, НАТО, Евразийского Центра Атлантического Совета, а также международные эксперты и политологи.