Парубій оголосив про вихід Литвина з групи "Воля народу"
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Голова Верховної Ради Андрій Парубій оголосив про вихід нардепа Володимира Литвина зі складу групи "Воля народу". Відповідне оголошення він зробив під час пленарного засідання, передає кореспондент УНН.
Спікер нагадав, що раніше про свій вихід з групи оголосив сам парламентар.
"Оголошую про вихід Володимира Литвина зі складу групи "Воля народу", - зауважив керівник парламенту.
Таким чином, у складі групи "Воля народу" залишилося лише 18 депутатів. Згідно з регламентом, за два тижні може бути оголошено про розпуск групи.
Як повідомляв УНН, у червні А.Парубій оголосив про вихід С.Мельничука і О.Онищенка з групи "Воля народу".