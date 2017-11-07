Парубій оголосив про вихід Литвина з групи "Воля народу"

Спікер нагадав, що раніше про свій вихід з групи оголосив сам парламентар.

"Оголошую про вихід Володимира Литвина зі складу групи "Воля народу", - зауважив керівник парламенту.

Таким чином, у складі групи "Воля народу" залишилося лише 18 депутатів. Згідно з регламентом, за два тижні може бути оголошено про розпуск групи.

Як повідомляв УНН, у червні А.Парубій оголосив про вихід С.Мельничука і О.Онищенка з групи "Воля народу".