Парубий объявил о выходе Литвина из группы "Воля народа"
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий объявил о выходе нардепа Владимира Литвина из состава группы "Воля народа". Соответствующее объявление он сделал во время пленарного заседания, передает корреспондент УНН.
Спикер напомнил, что ранее о своем выходе из группы объявил сам парламентарий.
"Объявляю о выходе Владимира Литвина из состава группы "Воля народа", - отметил руководитель парламента.
Таким образом, в составе группы "Воля народа" осталось лишь 18 депутатов. Согласно регламенту, за две недели может быть объявлено о роспуске группы.
Как сообщал УНН, в июне А.Парубий объявил о выходе С.Мельничук и А.Онищенко из группы "Воля народа".