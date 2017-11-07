Парубий объявил о выходе Литвина из группы "Воля народа"

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 51450 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 118832 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 103949 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 106692 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 105586 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 95874 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 104427 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102257 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 143693 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
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Актуальное
Парубий объявил о выходе Литвина из группы "Воля народа"

Парубий объявил о выходе Литвина из группы "Воля народа"

Киев  •  УНН

 • 8347 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий объявил о выходе нардепа Владимира Литвина из состава группы "Воля народа". Соответствующее объявление он сделал во время пленарного заседания, передает корреспондент УНН.

Спикер напомнил, что ранее о своем выходе из группы объявил сам парламентарий.

"Объявляю о выходе Владимира Литвина из состава группы "Воля народа", - отметил руководитель парламента.

Таким образом, в составе группы "Воля народа" осталось лишь 18 депутатов. Согласно регламенту, за две недели может быть объявлено о роспуске группы.

Как сообщал УНН, в июне А.Парубий объявил о выходе С.Мельничук и А.Онищенко из группы "Воля народа".

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