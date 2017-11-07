Парубий объявил о выходе Литвина из группы "Воля народа"

Спикер напомнил, что ранее о своем выходе из группы объявил сам парламентарий.

"Объявляю о выходе Владимира Литвина из состава группы "Воля народа", - отметил руководитель парламента.

Таким образом, в составе группы "Воля народа" осталось лишь 18 депутатов. Согласно регламенту, за две недели может быть объявлено о роспуске группы.

Как сообщал УНН, в июне А.Парубий объявил о выходе С.Мельничук и А.Онищенко из группы "Воля народа".