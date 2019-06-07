Партії “Опозиційний блок”, “Наші”, “Відродження”, “Довіряй Ділам” і “Партія миру та розвитку” підуть на парламентські вибори разом

ukru
17:51 • 6384 перегляди

Підготувалися до зустрічі в Саудівській Аравії: Зеленський провів засідання військового кабінету в Харкові

16:18 • 33528 перегляди

Без зустрічей віч-на-віч: ЗМІ дізналися, як пройдуть "непрямі переговори" України та рф

15:05 • 58676 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

14:14 • 56164 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 48015 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

22 березня, 04:30 • 86845 перегляди

Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста, Всесвітній день математики: які свята сьогодні відзначають у світі

21 березня, 18:19 • 147214 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 165997 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 153644 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 235922 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2.7 м/с
43 %
756 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 62794 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 46160 перегляди
Ізраїль відповів авіаударами по об'єктах "Хезболли" на ракетний обстріл з Лівану

Ізраїль відповів авіаударами по об'єктах "Хезболли" на ракетний обстріл з Лівану

22 березня, 10:49 • 59187 перегляди
У Києві помер 7-річний хлопчик після наркозу на прийомі у стоматолога: поліція з'ясовує обставини

У Києві помер 7-річний хлопчик після наркозу на прийомі у стоматолога: поліція з'ясовує обставини

22 березня, 11:36 • 59479 перегляди
У Канаді спалахнув вандалізм щодо Tesla

У Канаді спалахнув вандалізм щодо Tesla

12:51 • 49284 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 153339 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 235922 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 201325 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 186619 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 153651 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

13:53 • 27558 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

13:21 • 27579 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 46169 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 31259 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 62798 перегляди
Актуальне
Партії “Опозиційний блок”, “Наші”, “Відродження”, “Довіряй Ділам” і “Партія миру та розвитку” підуть на парламентські вибори разом

Партії “Опозиційний блок”, “Наші”, “Відродження”, “Довіряй Ділам” і “Партія миру та розвитку” підуть на парламентські вибори разом

Київ • УНН

 • 9528 перегляди

КИЇВ. 7 червня. УНН. П’ять опозиційних партій заявили про спільну участь у парламентських виборах та уклали Меморандум єдності опозиційних сил. До складу об’єднаної команди увійдуть представники партій “Опозиційний блок”, “Партія миру і розвитку”, “Відродження”, “Довіряй Ділам”, “Наші”, передає УНН.

Урочисте підписання Меморандуму відбулося 7 червня на Пішохідному мосту в Києві.

Підписи під документом поставили: голова фракції “Опозиційний блок” у Верховній Раді Вадим Новинський, народний депутат з фракції “Опозиційний блок” Олександр Вілкул, голова Політради партії “Опозиційний блок” Борис Колесніков, мер Харкова, голова партії “Довіряй Ділам” Геннадій Кернес, співголова партії “Довіряй Ділам”, мер Одеси Геннадій Труханов, народний депутат, голова партії “Наші” Євгеній Мураєв, голова Політради партії “Відродження” Володимир Пилипенко, міський голова Маріуполя Вадим Бойченко, генеральний директор ПАТ “Запоріжсталь” Ростислав Шурма, міський голова Ужгорода від партії “Відродження” Богдан Андріїв, мер Покровська від партії “Відродження” Руслан Требушкін.

У Меморандумі представники партій задекларували рішення створити єдиний блок опозиційних сил “для захисту спільних політичних і духовних цінностей”.

Серед головних принципів — встановлення надійного і тривкого миру в Україні, організація переговорного процесу щодо конфлікту на сході України “на засадах досягнення розумних компромісів”.

“Закріплення у Конституції позаблокового статусу України, відродження української економіки, створення нових робочих місць, високий рівень заробітних плат, гідне пенсійне забезпечення, розвиток місцевого самоврядування”, — зазначено в документі.

Меморандум охоплює і питання мовної політики та міждержавних відносин.

Зокрема, підписанти планують спільно працювати у парламенті для того, аби забезпечити право громадян “розмовляти і навчати своїх дітей рідною мовою, без мовного диктату з боку держави”, а також гарантувати “невтручання держави в релігійні та конфесійні питання”.

Коментуючи об’єднання, лідер парламентської фракції “Опозиційний блок” Вадим Новинський заявив: “Мир — це завдання номер один. Прямі переговори, досягнення компромісів з дотриманням національних інтересів України і повне виконання Мінських угод — ось наш шлях до миру. Але мир — це не лише зупинити війну на Донбасі, мир потрібен і між українцями. Без поділу на правильних і неправильних щодо питань мови, культури, віри, історії, без поділу України на захід і схід, північ і південь. Україні потрібен мир і розвиток, а українцям — взаєморозуміння і повага. Заради такого миру ми сьогодні об’єдналися”.

Як зазначив мер Харкова, голова партії “Довіряй Ділам” Геннадій Кернес, команда об’єднаного опозиційного руху виступає за поглиблення реформи децентралізації.

“Ми за те, аби розвивалося місцеве самоврядування. Для цього ми, мери великих і малих міст України, об’єдналися у єдину партію „Довіряй Ділам“. Сьогодні ми підписали Меморандум з іншими партіями — „Опозиційним блоком“, „Партією миру та розвитку“, „Наші“ та „Відродження“ — для того, щоб провести таку децентралізацію, яка дає можливість заробляти кошти в містах, селищах і селах. Тому що сьогодні ці гроші „проїдаються“ у Києві за рахунок високих тарифів, за рахунок захмарних цін. Тому ми будемо підтримувати продовження глибокої децентралізації, щоб органи місцевого самоврядування могли почуватися незалежними і керувати ввіреними їм територіями”, — додав мер Харкова, голова партії “Довіряй Ділам” Геннадій Кернес.

Своєю чергою голова партії “Наші” Євгеній Мураєв наголосив, що блок опозиційних сил працюватиме в парламенті на припинення поділу українців за питаннями мови, культури чи історії.

“Ми йдемо до парламенту, щоб скасувати антинародні закони, які зробили українців безправними та розділили на кілька сортів. І ми маємо чіткий план, як „відремонтувати“ нашу країну. Я дуже сподіваюся, що курс, задекларований президентом на початку виборчої кампанії, дійсно буде втілений у життя. Бо країна має повернутися на шлях миру й економічного підйому заради наших людей. Знаю, що ми зможемо!” — заявив Мураєв після підписання Меморандуму.

Представники блоку опозиційних сил закликали інші опозиційні партії долучитися до об’єднання і анонсували, що найближчим часом відбудеться з’їзд, на якому буде висунуто кандидатів від об’єднаної політсили для участі у парламентських виборах.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$84,240.80
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$1,992.74