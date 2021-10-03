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Партія "Слуги народу" має мільйон запитань до Разумкова - Зеленський

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КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Партія “Слуги народу” має мільйон питань до спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова. Про це під час брифінгу у Трускавці заявив Президент України Володимир Зеленський, передає кореспондент УНН.

Цитата

“Це питання внутрішнє я вважаю, внутрішньофракційне. Я вважаю, що це внутрішня ситуація партії „Слуга народу“, фракції „Слуга народу“, монобільшості. Тому що саме пан Разумков, як партієць „Слуги народу“, член цієї фракції, команди був делегований партією на посаду спікера...Мені здається з відповідними принципами, відповідальністю, відповідними законопроектами, які ми повинні проводити у залі ВР через те, що ми це не просто пообіцяли, а саме за це проголосували люди”, — сказав Зеленський.

Деталі

Він зазначив, що не можна гальмувати ті чи інші процеси.

“Партія має мільйон питань, я вчора чув мільйон питань до голови Верховної Ради, як не до голови Верховної Ради перш за все, а як до людини яка делегована цією командою, як члена цієї команди. Сьогодні ми всі розуміємо, що він не є членом цієї команди, і він про це говорить відкрито”, — розповів Зеленський.

Доповнення

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков офіційно запросив народних депутатів фракції “Слуга народу” на зустріч, яка має відбутись у ВР 4 жовтня.

Разумков заявляв, що на зустрічі з фракцією готовий відповісти на всі запитання щодо своєї діяльності за останні два роки.

Контекст

2 жовтня народні депутати від “Слуги народу” у Трускавці зібрали понад 150 підписів під колективною ініціативою про відкликання Голови Верховної Ради України.

Речниця “Слуги Народу” Юлію Палійчук повідомила, що депутати в понеділок розпочнуть процедуру відкликання Разумкова.

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