Парламентарі придумали, як вирішити проблему "євроблях"

КИЇВ. 18 червня. УНН. У парламенті зареєстровані два законопроекти №8487 і №8488, які передбачають зміни до Податкового та Митного кодексів, з метою вирішення проблеми з автомобілями з єврономерами, передає УНН з посиланням на прес-службу голови Комітету ВР з питань податкової та митної політики.