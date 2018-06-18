Парламентарі придумали, як вирішити проблему "євроблях"

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КИЇВ. 18 червня. УНН. У парламенті зареєстровані два законопроекти №8487 і №8488, які передбачають зміни до Податкового та Митного кодексів, з метою вирішення проблеми з автомобілями з єврономерами, передає УНН з посиланням на прес-службу голови Комітету ВР з питань податкової та митної політики.

Зазначається, що документи пропонують зменшити розмір акцизного податку з авто, скасувати заборону на митне оформлення машин, що не відповідають екологічному стандарту “євро-5”, а також посилити контроль за переміщенням і використанням транспортних засобів, зареєстрованих в інших державах.

Зокрема, в основі розрахунку акцизного податку на автомобілі — базові ставки для одиниці авто: з бензиновим двигуном — 50 євро, з дизельним двигуном — 75 євро, із застосуванням до них коефіцієнтів.

Тобто, розмір акцизного податку дорівнюватиме базовій ставці, помноженій на коефіцієнт двигуна та коефіцієнт віку. При цьому коефіцієнт двигуна вираховуватиметься шляхом ділення об’єму двигуна на 1000, а коефіцієнт віку — це кількість повних календарних років з року, наступного за роком виробництва авто, до року визначення ставки податку.

Як пояснила голова профільного комітету Ніна Южаніна, розраховані за новим принципом акцизи будуть значно меншими за нинішні, а різниця в розмірі ставок для різних за об’ємом двигуна авто не буде такою суттєвою. При цьому акцизний податок на старі авто буде вищий за рахунок його збільшення на віковий коефіцієнт, що стимулюватиме придбання більш нових авто.

За її словами, зміни не лише дозволять зменшити вартість автомобілів, а й створять необхідні правові та економічні умови для реєстрації вже ввезених в Україну машин з іноземними номерами.

Водночас, Южаніна переконана, що лише поступками (зниженням акцизного податку) вирішити проблему не вдасться. Тому зміни до Митного кодексу передбачають посилення контролю за переміщенням і цільовим використанням авто, ввезених в режимах транзиту та тимчасового ввезення.

Зокрема, в законопроекті чітко визначено алгоритм взаємодії митників, поліцейських та прикордонників, передбачено створення автоматизованої системи обміну інформацією, Нацполіції надано право перевірки авто з єврономерами, введено низку обмежень на операції з такими авто, закладено суворі штрафи за порушення митних правил.

Документи планують розглянути у парламенті цього тижня.

Нагадаємо, раніше Южаніна повідомляла, що для розв’язання проблеми автомобілів на європейській реєстрації використовуватимуть молдавський досвід.

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