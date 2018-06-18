Парламентарии придумали, как решить проблему "евроблях"

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КИЕВ. 18 июня. УНН. В парламенте зарегистрированы два законопроекта №8487 и №8488, предусматривающие изменения в Налоговый и Таможенный кодексы, с целью решения проблемы с автомобилями с еврономерами, передает УНН со ссылкой на пресс-службу главы Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики.

Отмечается, что документы предлагают уменьшить размер акцизного налога с авто, отменить запрет на таможенное оформление машин, не соответствующих экологическому стандарту “евро-5”, а также усилить контроль за перемещением и использованием транспортных средств, зарегистрированных в других государствах.

В частности, в основе расчета акцизного налога на автомобили — базовые ставки для единицы авто: с бензиновым двигателем — 50 евро, с дизельным двигателем — 75 евро, с применением к ним коэффициентов.

То есть, размер акцизного налога равен базовой ставке, умноженной на коэффициент двигателя и коэффициент возраста. При этом коэффициент двигателя исчисляться путем деления объема двигателя на 1000, а коэффициент возраста — это количество полных календарных лет с года, следующего за годом производства авто, до года определения ставки налога.

Как пояснила глава профильного комитета Нина Южанина, рассчитанные по новому принципу акцизы будут значительно меньше нынешних, а разница в размере ставок для различных по объему двигателей авто не будет такой существенной. При этом акцизный налог на старые авто будет выше за счет его увеличения на возрастной коэффициент, что будет стимулировать приобретение более новых авто.

По ее словам, изменения не только позволят уменьшить стоимость автомобилей, но и создадут необходимые правовые и экономические условия для регистрации уже ввезенных в Украину машин с иностранными номерами.

В то же время, Южанина убеждена, что только уступками (снижением акцизного налога) решить проблему не удастся. Поэтому изменения в Таможенный кодекс предусматривают усиление контроля за перемещением и целевым использованием авто, ввезенных в режимах транзита и временного ввоза.

В частности, в законопроекте четко определен алгоритм взаимодействия таможенников, полицейских и пограничников, предусмотрено создание автоматизированной системы обмена информацией, Нацполиции предоставлено право проверки авто с еврономерами, введен ряд ограничений на операции с такими авто, заложены суровые штрафы за нарушение таможенных правил.

Документы планируют рассмотреть в парламенте на этой неделе.

Напомним, ранее Южанина сообщала, что для решения проблемы автомобилей с европейской регистрацией используют молдавский опыт.

Украинские Национальные Новости

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