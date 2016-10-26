Парламент Венесуели проголосував за початок суду над Н.Мадуро

Опозиціонери звинувачують Н.Мадуро у диктаторській поведінці, зокрема, в ігноруванні законів, переслідуванні політичних опонентів і тиску на судову владу з тією метою, аби вона блокувала проведення референдуму про відставку президента.

"Ми чітко покажемо Венесуелі і всьому світу, що у цій кризі відповідальність за порушення конституції лежить саме на Мадуро", - заявив лідер парламентської більшості Хуліо Борхес.

Парламент також закликав президента прийти на наступне засідання палати, яке відбудеться за тиждень.

Напередодні опозиція Венесуели і уряд соціалістів на чолі із президентом Ніколасом Мадуро погодилися провести переговори у неділю, 30 жовтня, на тлі загострення політичної та економічної кризи в країні. Переговори проведуть за посередництва Ватикану та регіонального Союзу південноамериканських націй. Про перемовини стало відомо у понеділок після зустрічі у Римі Папи Франциска і Ніколаса Мадуро.

Раніше у понеділок національний конгрес більшістю голосів оголосив дії президента країни, який фактично заблокував проведення референдуму про імпічмент, державним переворотом.