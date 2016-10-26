Парламент Венесуэлы проголосовал за начало суда над Н.Мадуро

Оппозиционеры обвиняют Н.Мадуро в диктаторском поведении, в частности, в игнорировании законов, преследовании политических оппонентов и давления на судебную власть с той целью, чтобы она блокировала проведение референдума об отставке президента.

"Мы четко покажем Венесуэле и всему миру, что в этом кризисе ответственность за нарушение конституции лежит именно на Мадуро", - заявил лидер парламентского большинства Хулио Борхес.

Парламент также призвал президента прийти на следующее заседание палаты, которое состоится через неделю.

Накануне оппозиция Венесуэлы и правительство социалистов во главе с президентом Николасом Мадуро согласились провести переговоры в воскресенье, 30 октября, на фоне обострения политического и экономического кризиса в стране. Переговоры проведут при посредничестве Ватикана и регионального Союза южноамериканских наций. О переговорах стало известно в понедельник после встречи в Риме Папы Франциска и Николаса Мадуро.

Ранее в понедельник национальный конгресс большинством голосов объявил действия президента страны, который фактически заблокировал проведение референдума об импичменте, государственным переворотом .