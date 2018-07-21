Парламент Куби обговорить проект нової конституції країни

Діючий наразі основний закон прийнятий на Кубі в 1976 році, коли країною керував Фідель Кастро (1926-2016). З тих пір на Кубі відбулися істотні економічні і соціальні зміни, що вимагають закріплення в конституції. Тим часом, як неодноразово підкреслювала кубинська влада, один з центральних принципів — про соціалістичний характер держави і керівну роль Комуністичної партії в житті суспільства — в новій конституції залишиться незмінним.

Відповідно до нинішньої конституції главою держави є голова Держради і Ради міністрів. З квітня цю посаду займає Мігель Діас-Канель.

У новій конституції передбачається заснувати посаду президента країни. Він буде виконувати функції глави держави і обиратися депутатами Національної асамблеї зі своїх лав не більше ніж на два послідовних п’ятирічних терміни. Про необхідність обмежити по часу перебування на найвищій державній посаді неодноразово говорив колишній кубинський лідер Рауль Кастро, проте до цих пір це так і не було закріплено законодавчо.

Крім того, в новій конституції буде заснована посада прем’єр-міністра, який очолить Раду міністрів — вищий орган виконавчої влади Куби. Таким чином, в країні відбудеться розподіл посад глави держави і глави уряду. Як саме буде проходити процес обрання або призначення прем’єр-міністра, не уточнюється.

Варто зазначити, що посада прем’єр-міністра для Куби не нова. Фідель Кастро займав цей пост з часу перемоги революції в 1959 році до 1976 року, коли була прийнята нинішня конституція, і він став головою Держради і Ради міністрів.

У новій конституції з’явиться пункт, який визнає “вільний ринок і нові форми власності, в тому числі приватну”, проте збережеться положення про державну власність на основні засоби виробництва і плановий характер економіки.

У нову конституцію буде вперше включено пункт про заборону дискримінації за статевою ознакою, на чому давно наполягають представники ЛГБТ-спільноти. Після перемоги Кубинської революції в 1959 році людей з нетрадиційною сексуальною орієнтацією звільняли з роботи і виключали з університетів. Однак згодом Фідель Кастро вибачився і пояснив, що це не було державною політикою.

Подальші зміни конституції анонсував Рауль Кастро в квітні цього року, залишаючи пост глави держави. У червні 87-річний Кастро, що зберіг за собою посаду першого секретаря ЦК Компартії Куби, очолив депутатську комісію, яка зайнялася підготовкою проекту нового основного закону. В цілому в комісію увійшли 33 депутати.

Як повідомляв УНН, Росія, Китай, Єгипет і Куба виступали проти реформи Ради із прав людини ООН.