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Парламент Кубы обсудит проект новой конституции страны

Парламент Кубы обсудит проект новой конституции страны

Киев  •  УНН

 • 10750 просмотра

КИЕВ. 21 июля. УНН. Национальная ассамблея народной власти (однопалатный парламент) Кубы соберется в субботу на пленарное заседание для рассмотрения и утверждения проекта новой конституции страны, передает УНН со ссылкой на местное издание Granma.

В соответствии с нынешней конституцией главой государства является председатель Госсовета и Совета министров. С апреля эту должность занимает Мигель Диас-Канель.

В новой конституции предполагается учредить должность президента страны. Он будет исполнять функции главы государства и избираться депутатами Национальной ассамблеи из своих рядов не более чем на два последовательных пятилетних срока. О необходимости ограничить по времени пребывание на высшем государственном посту неоднократно говорил бывший кубинский лидер Рауль Кастро, однако до сих пор это так и не было закреплено законодательно.

Кроме того, в новой конституции будет учреждена должность премьер-министра, который возглавит Совет министров — высший орган исполнительной власти Кубы. Таким образом, в стране произойдет разделение постов главы государства и главы правительства. Как именно будет проходить процесс избрания или назначения премьер-министра, не уточняется.

Стоит отметить, что должность премьер-министра для Кубы не нова. Фидель Кастро занимал этот пост со времени победы революции в 1959 году до 1976 года, когда была принята нынешняя конституция, и он стал председателем Госсовета и Совета министров.

В новой конституции появится пункт, признающий “свободный рынок и новые формы собственности, в том числе частную”, однако сохранится положение о государственной собственности на основные средства производства и плановом характере экономики.

В новую конституцию будет впервые включен пункт о запрете дискриминации по половому признаку, на чем давно настаивают представители ЛГБТ-сообщества. После победы Кубинской революции в 1959 году людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией увольняли с работы и исключали из университетов. Однако впоследствии Фидель Кастро принес извинения и пояснил, что это не было государственной политикой.

Предстоящее изменение конституции анонсировал Рауль Кастро в апреле этого года, покидая пост главы государства. В июне 87-летний Кастро, сохранивший за собой должность первого секретаря ЦК Компартии Кубы, возглавил депутатскую комиссию, которая занялась подготовкой проекта нового основного закона. В общей сложности в комиссию вошли 33 депутата.

Как сообщал УНН, Россия, Китай, Египет и Куба выступали против реформы Совета по правам человека ООН.

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