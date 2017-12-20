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Парламент готовий підтримати будь-яку кандидатуру аудитора НАБУ - нардеп

Парламент готовий підтримати будь-яку кандидатуру аудитора НАБУ - нардеп

Київ • УНН

 • 8735 перегляди

КИЇВ. 20 грудня. УНН. Сьогодні Верховна Рада України готова підтримати будь-яку кандидатуру аудитора НАБУ, яка буде запропонована Комітетом ВР з питань запобігання та протидії корупції. Про це в кулуарах парламенту заявив народний депутат України від фракції БПП Олексій Гончаренко, передає кореспондент УНН.

"Якщо антикорупційний комітет визначиться щодо будь-якої кандидатури аудитора НАБУ, то повірте, його всі підтримають. Сподіваємося, що Комітет зробить відповідне подання ", - зазначив Гончаренко.

У той же час, депутат не виключає того, що у разі провалу голосування по кандидатурі аудитора НАБУ, парламент знайде іншу можливість впливу на антикорупційний орган.

"Шлях, яким пропонується звільняти глав НАБУ і САП через голосування в парламенті є "крайнім". Якщо ми не знайдемо іншого методу парламентського контролю за діяльністю НАБУ, то тоді можна розглядати і таке питання. Не може бути одна організація без будь-якого контролю - тоді потрібно ставити питання про те, щоб директора НАБУ знімали не 226 голосами, а більшою кількістю голосів, наприклад 300. Але підкреслю, що найкращим варіантом є саме аудит", - резюмував Гончаренко .

Нагадаємо, 19 грудня з невідомих причин було скасовано засідання Комітету ВР з питань запобігання та протидії корупції, де на порядку денному стояло питання конкурсу на посаду аудитора НАБУ.

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