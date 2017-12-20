Парламент готов поддержать любую кандидатуру аудитора НАБУ – нардеп
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. На сегодняшний день Верховная Рада Украины готова поддержать любую кандидатуру аудитора НАБУ, предложенную Комитетом ВР по вопросам предотвращения и противодействия коррупции. Об этом в кулуарах парламента заявил народный депутат Украины от фракции БПП Алексей Гончаренко, передает корреспондент УНН.
“Если антикоррупционный комитет определится относительно любой кандидатуры аудитора НАБУ, то поверьте, его все поддержат. Надеемся, что Комитет сделает соответствующее представление”, — отметил А.Гончаренко.
В то же время, депутат не исключает того, что в случае провала голосования по кандидатуре аудитора НАБУ, парламент найдет другую возможность влияния на антикоррупционный орган.
“Путь, которым предлагается увольнять глав НАБУ и САП через голосование в парламенте является крайним. Если мы не найдем другого метода парламентского контроля за деятельностью НАБУ, то тогда можно рассматривать и такой вопрос. Не может быть одна организация без какого-либо контроля — тогда нужно ставить вопрос о том, что директора НАБУ снимали не 226 голосами, а большим количеством, к примеру 300. Но подчеркну, что лучшим вариантом является именно аудит”, — резюмировал А. Гончаренко.
Напомним, 19 декабря по неизвестным причинам было отменено заседание Комитета ВР по вопросам предотвращения и противодействия коррупции, где на повестке дня стоял вопрос конкурса на должность аудитора НАБУ.