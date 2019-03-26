Парковий міст у столиці підсвітять фіолетовим кольором
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. У Києві у вівторок, 26 березня, підсвітять фіолетовим кольором Парковий міст, на підтримку людей з епілепсією. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Центру громадського здоров'я МОЗ.
"У Києві ввечері 26 березня підсвітять фіолетовим кольором Парковий міст, долучаючись таким чином до акції на підтримку людей з епілепсією", - повідомили у Центрі МОЗ.
Додамо, 26 березня весь світ відзначає "Фіолетовий день", або Всесвітній день боротьби з епілепсією. Цей щорічний міжнародний захід проводиться для підвищення обізнаності про епілепсію, розвінчання міфів та привернення уваги до хворих цією недугою.