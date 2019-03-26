Парковый мост в столице подсветят фиолетовым цветом
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. В Киеве во вторник, 26 марта, подсветят фиолетовым цветом Парковый мост, в поддержку людей с эпилепсией. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Центра общественного здоровья Минздрава.
"В Киеве вечером 26 марта подсветят фиолетовым цветом Парковый мост, приобщаясь таким образом к акции в поддержку людей с эпилепсией", - сообщили в Центре Минздрава.
Добавим, 26 марта весь мир отмечает "Фиолетовый день", или Всемирный день борьбы с эпилепсией. Это ежегодное международное мероприятие проводится для повышения осведомленности об эпилепсии, развенчания мифов и привлечения внимания к больным этим недугом.