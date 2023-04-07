Париж звинуватив росію у дезінформації про позицію Франції у війні в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. У п'ятницю Франція звинуватила росію в дезінформації про її роль в Україні та минулі мирні зусилля, пише УНН.
Деталі
Відповідаючи на запитання Anadolu, заступник офіційного представника МЗС Франції Франсуа Дельмас заявив на пресконференції, що недавні висловлювання Москви щодо Франції "не в тему".
Він мав на увазі висунуті в середу прессекретарем мзс росії марією захаровою звинувачення у "шантажі" на адресу президента Франції Еммануеля Макрона, який заявив, що будь-хто, хто допомагає Москві у війні в Україні, стане "співучасником".
захарова зазначила, що як голова французької держави Макрон знав, скільки зусиль росія докладає для розв'язання української кризи, виконуючи Мінські угоди 2014 року, де посередником був також і Париж. Як президент країни-члена НАТО Макрон також знає, скільки альянс зробив для дестабілізації ситуації там, додала вона.
"Якщо він все це знає і досі каже такі речі, то це просто підміна понять, лицемірство та поширення неправди", - сказала вона.
Дельмас зауважив, що росія є агресором проти України у війні, і що Київ захищає свій суверенітет і свою територіальну цілісність.
Він додав, що під час останньої телефонної розмови зі своїм українським колегою Макрон підтвердив, що Франція підтримує Київ, "щоб покласти край російській агресії".