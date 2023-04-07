Париж обвинил россию в дезинформации о позиции Франции в войне в Украине

Детали

Отвечая на вопрос Anadolu, заместитель официального представителя МИД Франции Франсуа Дельмас заявил на пресс-конференции, что недавние высказывания Москвы в отношении Франции "не в тему".

Он имел в виду выдвинутые в среду пресс-секретарем мид россии марией захаровой обвинения в "шантаже" в адрес президента Франции Эммануэля Макрона, который заявил, что любой, кто помогает Москве в войне в Украине, станет "соучастником".

захарова отметила, что как глава французского государства Макрон знал, сколько усилий россия прилагает для разрешения украинского кризиса, выполняя Минские соглашения 2014 года, где посредником был также и Париж. Как президент страны-члена НАТО Макрон также знает, сколько альянс сделал для дестабилизации ситуации там, добавила она.

"Если он все это знает и до сих пор говорит такие вещи, то это просто подмена понятий, лицемерие и распространение неправды", - сказала она.

Дельмас отметил, что россия является агрессором против Украины в войне, и что Киев защищает свой суверенитет и свою территориальную целостность.

Он добавил, что во время последнего телефонного разговора со своим украинским коллегой Макрон подтвердил, что Франция поддерживает Киев, "чтобы положить конец российской агрессии".