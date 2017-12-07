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Парасюк розповів, чому не голосуватиме за бюджет

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КИЇВ. 7 грудня. УНН. Народний депутат України Володимир Парасюк не буде голосувати за проект Державного бюджету - 2018. Про це він розповів у коментарі УНН.

Зокрема, він проти закладених у бюджет передумов для легалізації азартних ігор.

“Я людина, які свої моральні відчуття ставить на порядок вище, від того, що робиться тут у ВР. Я виховувався у християнській сім'ї і я проти наркотиків, проституції і проти легалізації азартних ігор. Скільки б вони не приносили коштів нашій державі. Немає такої суми, за якої я сказав би так, от я і кажу ні”, - сказав він.

За його словами, азартні ігри поглиблять соціальну кризу в країні.

“В Європі і Америці цей бізнес легалізовувався тільки тоді, коли в економічних показниках був плюс. Люди розуміли, що в кишенях людей є зайві гроші, які можна на щось таке спрямувати, але ще раз кажу, що є питання в тому, що я категорично проти легалізації азарту в Україні”, - наголосив він.

Водночас його колега, лідер Радикальної партії Олег Ляшко не проти легалізації азарту.

“Колись у 2008 році ми прийняли закон про заборону азартних ігор. Я був його співавтором. У підсумку - бюджет втратив податки, а весь гральний бізнес пішов у тінь. Його кришують сьогодні то силовики, то ще хтось...”, - сказав він.

Коментуючи інформацію про наявність в проекті бюджету сценарного плану по монополізації ринку з боку “Національних лотерей” – компанії, що наближена до нардепа від БПП Олександра Третьякова, О.Ляшко заявив, що треба звертатись до правоохоронців.

Нагадаємо, “Українські національні лотереї” ЗМІ пов’язують з високопосадовцями: нардепом від БПП Олександром Третьяковим, екс-главою АП Борисом Ложкіним та екс-главою ФДМ Ігорем Білоусом. І.Білоус зокрема міг отримати частку в компанії через передачу 40 приміщень для гральних залів в Києві.

Вперше О.Третьяков “засвітився” в “УНЛ”, коли в 2016 році там був обшук під приводом звинувачень в конвертаційній діяльності. Спочатку парламентарій заперечував будь-яку причетність до “Української національної лотереї” — пізніше визнав, що має опціон на покупку частки в цьому бізнесі, який зможе реалізувати відразу ж після складання депутатських повноважень.

Цю компанію неодноразово викривали у незаконній діяльності, зокрема організації азартних ігр під прикриттям лотереї “Фаворит” та ухиленні від сплати податків.

Як повідомляв УНН, всі конкуренти “УНЛ” з 2014 році заблоковані санкціями РНБО. За оцінками експертів, “УНЛ” просувають в монополісти лотерейного ринку, а сприяє цьому Мінфін, який виписав під нього ліцензійні умови, передбачивши перешкоди в отриманні ліцензії для інших гравців ринку. Лотерейні ініціативи Мінфіну потрапили вже до проекту бюджету на наступний рік попри шквал критики з боку АМКУ, Держказначейства та Міністерства економічного розвитку та торгівлі.

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