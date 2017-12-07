Парасюк рассказал, почему не будет голосовать за бюджет

В частности, он против заложенных в бюджет предпосылок для легализации азартных игр.

"Я человек, который свои моральные ощущения ставит на порядок выше, от того, что делается здесь в ВР. Я воспитывался в христианской семье и я против наркотиков, проституции и против легализации азартных игр. Сколько бы они не приносили средств нашем государстве. Нет такой суммы, при которой я сказал бы так, вот я и говорю нет", - сказал он.

По его словам, азартные игры углубят социальный кризис в стране.

"В Европе и Америке этот бизнес легализовувався только тогда, когда в экономических показателях был плюс. Люди понимали, что в карманах людей есть лишние деньги, которые можно на что-то направить, но еще раз говорю, что вопрос в том, что я категорически против легализации азарта в Украине", - подчеркнул он.

В то же время его коллега, лидер Радикальной партии Олег Ляшко не против легализации азарта.

"Когда в 2008 году мы приняли закон о запрете азартных игр. Я был его соавтором. В итоге - бюджет потерял налоги, а весь игорный бизнес ушел в тень. Его крышуют сегодня то силовики, то еще кто-то...", - сказал он.

Комментируя информацию о наличии в проекте бюджета сценарного плана по монополизации рынка со стороны "Национального лотерей" - компании, приближенная к нардепу от БПП Александра Третьякова, Ляшко заявил, что надо обращаться в полицию.

Напомним, "Украинские национальные лотереи" СМИ связывают с чиновниками: нардепом от БПП Александром Третьяковым, экс-главой АП Борис Ложкиным и экс-главой ФГИ Игорем Билоусом. И.Билоус в частности мог получить долю в компании путем передачи 40 помещений для игровых залов в Киеве.

Впервые Третьяков "засветился" в "УНЛ", когда в 2016 году там был обыск под предлогом обвинений в конвертационный деятельности. Сначала парламентарий отрицал какую-либо причастность к "Украинской национальной лотереи" - позже признал, что имеет опцион на покупку доли в этом бизнесе, который сможет реализовать сразу же после сложения депутатских полномочий.

Эту компанию неоднократно уличали в незаконной деятельности, в частности организации азартных игр под прикрытием лотереи "Фаворит" и уклонении от уплаты налогов.

Как сообщал УНН, все конкуренты "УНЛ" с 2014 году заблокированы санкциями СНБО. По оценкам экспертов, "УНЛ" продвигают в монополисты лотерейного рынка, а способствует этому Минфин, который выписал под него лицензионные условия, предусмотрев препятствия в получении лицензии для других игроков рынка. Лотерейные инициативы Минфина попали уже в проект бюджета на следующий год несмотря на шквал критики со стороны АМКУ, Госказначейства и Министерства экономического развития и торговли.