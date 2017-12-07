Парасюк рассказал, почему не будет голосовать за бюджет

ukru
Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 84698 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии
05:39 • 57775 просмотра

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 108266 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 109630 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 128212 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 105942 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 107725 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113149 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117390 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 123189 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Трамп планирует восстановить жесткие санкции на экспорт иранской нефти

Трамп планирует восстановить жесткие санкции на экспорт иранской нефти

11 марта, 01:49 • 68458 просмотра
В рф заявили о массовой атаке БПЛА на москву

В рф заявили о массовой атаке БПЛА на москву

11 марта, 02:13 • 73970 просмотра
Четыре российских аэропорта приостановили работу из-за угрозы беспилотников: подробности

Четыре российских аэропорта приостановили работу из-за угрозы беспилотников: подробности

11 марта, 02:46 • 29679 просмотра
Бессонная ночь в россии: масштабная атака дронов, есть погибшие, раненые, пожары, разрушения

Бессонная ночь в россии: масштабная атака дронов, есть погибшие, раненые, пожары, разрушения

04:46 • 104857 просмотра
Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

06:38 • 68789 просмотра
публикации
Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

06:38 • 68830 просмотра
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
Эксклюзив

06:00 • 84698 просмотра
Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

10 марта, 16:00 • 110007 просмотра
Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

10 марта, 15:15 • 128212 просмотра
14 "здоровых" продуктов, которые могут навредить вашему здоровью

14 "здоровых" продуктов, которые могут навредить вашему здоровью

10 марта, 09:54 • 129700 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 96808 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 107298 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 108720 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 114499 просмотра
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 201893 просмотра
Актуальное
Парасюк рассказал, почему не будет голосовать за бюджет

Парасюк рассказал, почему не будет голосовать за бюджет

Киев  •  УНН

 • 15039 просмотра

КИЕВ. 7 декабря. УНН. Народный депутат Украины Владимир Парасюк не будет голосовать за проект Государственного бюджета - 2018. Об этом он рассказал в комментарии УНН.

В частности, он против заложенных в бюджет предпосылок для легализации азартных игр.

"Я человек, который свои моральные ощущения ставит на порядок выше, от того, что делается здесь в ВР. Я воспитывался в христианской семье и я против наркотиков, проституции и против легализации азартных игр. Сколько бы они не приносили средств нашем государстве. Нет такой суммы, при которой я сказал бы так, вот я и говорю нет", - сказал он.

По его словам, азартные игры углубят социальный кризис в стране.

"В Европе и Америке этот бизнес легализовувався только тогда, когда в экономических показателях был плюс. Люди понимали, что в карманах людей есть лишние деньги, которые можно на что-то направить, но еще раз говорю, что вопрос в том, что я категорически против легализации азарта в Украине", - подчеркнул он.

В то же время его коллега, лидер Радикальной партии Олег Ляшко не против легализации азарта.

"Когда в 2008 году мы приняли закон о запрете азартных игр. Я был его соавтором. В итоге - бюджет потерял налоги, а весь игорный бизнес ушел в тень. Его крышуют сегодня то силовики, то еще кто-то...", - сказал он.

Комментируя информацию о наличии в проекте бюджета сценарного плана по монополизации рынка со стороны "Национального лотерей" - компании, приближенная к нардепу от БПП Александра Третьякова, Ляшко заявил, что надо обращаться в полицию.

Напомним, "Украинские национальные лотереи" СМИ связывают с чиновниками: нардепом от БПП Александром Третьяковым, экс-главой АП Борис Ложкиным и экс-главой ФГИ Игорем Билоусом. И.Билоус в частности мог получить долю в компании путем передачи 40 помещений для игровых залов в Киеве.

Впервые Третьяков "засветился" в "УНЛ", когда в 2016 году там был обыск под предлогом обвинений в конвертационный деятельности. Сначала парламентарий отрицал какую-либо причастность к "Украинской национальной лотереи" - позже признал, что имеет опцион на покупку доли в этом бизнесе, который сможет реализовать сразу же после сложения депутатских полномочий.

Эту компанию неоднократно уличали в незаконной деятельности, в частности организации азартных игр под прикрытием лотереи "Фаворит" и уклонении от уплаты налогов.

Как сообщал УНН, все конкуренты "УНЛ" с 2014 году заблокированы санкциями СНБО. По оценкам экспертов, "УНЛ" продвигают в монополисты лотерейного рынка, а способствует этому Минфин, который выписал под него лицензионные условия, предусмотрев препятствия в получении лицензии для других игроков рынка. Лотерейные инициативы Минфина попали уже в проект бюджета на следующий год несмотря на шквал критики со стороны АМКУ, Госказначейства и Министерства экономического развития и торговли.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономикаполитика

Обратиться по вопросам размещения рекламы