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Паралімпійські ігри: трьома медалями поповнилася скарбничка збірної України

Паралімпійські ігри: трьома медалями поповнилася скарбничка збірної України

Київ • УНН

 • 101703 перегляди

КИЇВ. 13 березня. УНН. Три нагороди приніс Україні восьмий день зимових Паралімпійських ігор, які тривають у Пекіні, повідомляє УНН з посиланням на НКСІУ.

Деталі

Медалі були здобуті в різних класах лижних гонок на середній дистанції вільним стилем. Серед учасниць з ураженням опорно-рухового апарату (клас стоячі), що долали 10 км, на п’єдестал зійшли одразу дві представниці України. Чемпіонкою Ігор стала Олександра Кононова (LW8), бронзовою медалісткою - Ірина Буй (LW8).

У чоловіків, що змагалися в категорії з порушенням зору на дистанції 12,5 км, "бронзу" виборов Дмитро Суярко (клас B2, гайд Олександр Ніконович).

Зауважимо, що загалом у скарбничці національної збірної України вже 28 нагород: 10 "золотих", 10 "срібних", 8 "бронзових" на Паралімпіаді-2022.

Доповнення

13 березня - прикінцевий день змагань. Збірна виступить у двох естафетах.

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