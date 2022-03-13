Паралімпійські ігри: трьома медалями поповнилася скарбничка збірної України
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Три нагороди приніс Україні восьмий день зимових Паралімпійських ігор, які тривають у Пекіні, повідомляє УНН з посиланням на НКСІУ.
Деталі
Медалі були здобуті в різних класах лижних гонок на середній дистанції вільним стилем. Серед учасниць з ураженням опорно-рухового апарату (клас стоячі), що долали 10 км, на п’єдестал зійшли одразу дві представниці України. Чемпіонкою Ігор стала Олександра Кононова (LW8), бронзовою медалісткою - Ірина Буй (LW8).
У чоловіків, що змагалися в категорії з порушенням зору на дистанції 12,5 км, "бронзу" виборов Дмитро Суярко (клас B2, гайд Олександр Ніконович).
Зауважимо, що загалом у скарбничці національної збірної України вже 28 нагород: 10 "золотих", 10 "срібних", 8 "бронзових" на Паралімпіаді-2022.
Доповнення
13 березня - прикінцевий день змагань. Збірна виступить у двох естафетах.