Паралимпийские игры: тремя медалями пополнилась копилка сборной Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Три награды принес Украине восьмой день зимних Паралимпийских игр, которые продолжаются в Пекине, сообщает УНН со ссылкой на НКСИУ.
Детали
Медали были добыты в различных классах лыжных гонок на средней дистанции вольным стилем. Среди участников с поражением опорно-двигательного аппарата (класс стоячие), преодолевали 10 км, на пьедестал взошли сразу две представительницы Украины. Чемпионкой Игр стала Александра Кононова (LW8), бронзовой медалисткой - Ирина Буй (LW8).
У мужчин, которые соревновались в категории с нарушением зрения на дистанции 12,5 км и "бронзу" завоевал Дмитрий Суярко (класс B2, гайд Александр Никонович).
Заметим, что всего в копилке национальной сборной Украины уже 28 наград: 10 "золотых", 10 "серебряных" и 8 "бронзовых" на Паралимпиаде-2022.
Дополнение
13 марта - заключительный день соревнований. Сборная выступит в двух эстафетах.