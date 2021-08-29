Паралімпіада-2020: Україна здобула вже 40 медалей

Деталі

Так, українець Назаренко здобув "бронзу" - 37-у медаль Паралімпіади-2020 для україни - у дзюдо у ваговій категорії до 90 кг (клас - В2).

38-у нагороду - "срібло" - отримав український плавець Андрій Трусов (клас - S7) на дистанції 400 метрів вільним стилем.

40-річна українська пауерліфтерка Наталія Олійник виграла 39-у медаль України на Паралімпіаді-2020, здобувши "срібло" у ваговій категорії до 79 кг.

40-у - срібну - медаль на дистанції 50 метрів на спині (клас - S3) здобув плавець Денис Остапченко.

Доповнення

Таким чином, наразі Україна на 5-у місці у загальнокомандному заліку з загалом 40 медалями: 10 золотих, 20 срібних та 10 бронзових.