Паралімпіада-2020: Україна здобула уже 69 медалей
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Україна виборола вже 69 медалей на Паралімпійських Іграх - 2020 у Токіо, повідомляє УНН.
Деталі
Сьогодні українці здобули ще дві медалі Паралімпіади - 2020.
Так, 68-у нагороду Ігор для України виграла Ірина Щетнік - завоювала “бронзу” у стрільбі з пневматичної гвинтівки на 10 метрів (клас SH1) з результатом 231,2.
Українець Василь Ковальчук у стрільбі з пневматичної гвинтівки на 10 метрів (клас SH2) здобув срібну медаль (254,7).
Доповнення
Таким чином, Україна забезпечила собі наразі 6-у сходинку у загальнокомандному та 4-е місце у медальному заліку (за кількістю) з 69 медалями Паралімпіади - 2020: 15 золотих, 34 срібних та 20 бронзових.