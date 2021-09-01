Українка Ірина Щетнік здобула медаль в кульовій стрільбі на Паралімпіаді

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1 вересня відбувся фінал змагань з кульової стрільби (пневматична гвинтівка, 10 метрів, клас SH1 - спортсмени, які можуть втримати вагу зброї).

Українська спортсменка Ірина Щетнік зуміла завоювати бронзову нагороду з 227,5 очками. Перемогу здобула представниця Німеччини Наташа Хільтроп, а срібло дісталося Пак Чжінхо з Південної Кореї.

Нагадаємо

Україна йде 4-ю за кількістю медалей (67) та змогла випередити у рейтингу збірну Бразилії. Вище у рейтингу розташувалися збірні Сполучених Штатів, Паралімпійського комітету Росії, Великої Британії та асболютний лідер Китай — у якого 132 медалі.