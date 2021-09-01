Українка Ірина Щетнік здобула медаль в кульовій стрільбі на Паралімпіаді
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Ірина Щетнік завоювала “бронзу” в кульовій стрільбі на Паралімпіаді. Про це інформує УНН з посиланням на Champion.
Деталі
1 вересня відбувся фінал змагань з кульової стрільби (пневматична гвинтівка, 10 метрів, клас SH1 - спортсмени, які можуть втримати вагу зброї).
Українська спортсменка Ірина Щетнік зуміла завоювати бронзову нагороду з 227,5 очками. Перемогу здобула представниця Німеччини Наташа Хільтроп, а срібло дісталося Пак Чжінхо з Південної Кореї.
Нагадаємо
Україна йде 4-ю за кількістю медалей (67) та змогла випередити у рейтингу збірну Бразилії. Вище у рейтингу розташувалися збірні Сполучених Штатів, Паралімпійського комітету Росії, Великої Британії та асболютний лідер Китай — у якого 132 медалі.