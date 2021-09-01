Украинка Ирина Щетник получила медаль в пулевой стрельбе на Паралимпиаде
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. Ирина Щетник завоевала “бронзу” в пулевой стрельбе на Паралимпиаде. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Champion.
Детали
1 сентября состоялся финал соревнований по пулевой стрельбе (пневматическая винтовка, 10 метров, класс SH1 - спортсмены, которые могут удержать вес оружия).
Украинская спортсменка Ирина Щетник сумела завоевать бронзовую награду с 227,5 очками. Победу одержала представительница Германии Наташа Хильтроп, а серебро досталось Пак Чжинхо из Южной Кореи.
Напомним
Украина идет 4-й по количеству медалей (67) и смогла опередить в рейтинге сборную Бразилии. Выше в рейтинге расположились сборные США, Паралимпийского комитета России, Великобритании и асболютно лидер Китай - у которого 132 медали.