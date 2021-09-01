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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
11:09 • 11029 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
07:14 • 129947 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 133587 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 195251 просмотра

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Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
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Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 140759 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 132576 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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Украинка Ирина Щетник получила медаль в пулевой стрельбе на Паралимпиаде

Украинка Ирина Щетник получила медаль в пулевой стрельбе на Паралимпиаде

Киев  •  УНН

 • 23732 просмотра

КИЕВ. 1 сентября. УНН. Ирина Щетник завоевала “бронзу” в пулевой стрельбе на Паралимпиаде. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Champion.

Детали

1 сентября состоялся финал соревнований по пулевой стрельбе (пневматическая винтовка, 10 метров, класс SH1 - спортсмены, которые могут удержать вес оружия).

Украинская спортсменка Ирина Щетник сумела завоевать бронзовую награду с 227,5 очками. Победу одержала представительница Германии Наташа Хильтроп, а серебро досталось Пак Чжинхо из Южной Кореи.

Напомним

Украина идет 4-й по количеству медалей (67) и смогла опередить в рейтинге сборную Бразилии. Выше в рейтинге расположились сборные США, Паралимпийского комитета России, Великобритании и асболютно лидер Китай - у которого 132 медали.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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