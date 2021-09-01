Паралимпиада-2020: Украина получила уже 69 медалей
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. Украина завоевала уже 69 медалей на Паралимпийских Играх - 2020 в Токио, сообщает УНН.
Детали
Сегодня украинцы завоевали еще две медали Паралимпиады - 2020.
Так, шестьдесят восьмую награду Игр для Украины выиграла Ирина Щетник - завоевала "бронзу" в стрельбе из пневматической винтовки на 10 метров (класс SH1) с результатом 231,2.
Украинец Василий Ковальчук в стрельбе из пневматической винтовки на 10 метров (класс SH2) получил серебряную медаль (254,7).
Дополнение
Таким образом, Украина обеспечила себе на данный момент шестое место в общекомандном и четвёртое место в медальном зачете (по количеству) с 69 медалями Паралимпиады - 2020: 15 золотых, 34 серебряных и 20 бронзовых.