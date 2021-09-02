Паралімпіада-2020: Олексій Денисюк здобуває 78 медаль для України на Іграх у Токіо

Зазначимо, що Україна і надалі йде 4-ю за кількістю медалей (78) та змогла повернути собі 5-ту позицію загальному рейтингу. Вище у рейтингу розташувалися збірні Сполучених Штатів, Паралімпійського комітету Росії, Великої Британії та асболютний лідер Китай — у якого 155 медалей.

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Особливістю змагань у мікстстрільбі на Паралімпіаді є те, що у кваліфікації та фіналі змагаються один із одним чоловіки та жінки. У фінал відібралися сім стрілків та одна стрілкиня, причому нею стала ще одна українка Ірина Ляху.

Ляху припинила виступи у фіналі першою на відміну від Денисюка. Він продовжував змагання, причому тривалий час навіть боровся за “срібло” з поляком Шимоном Совінські.

Ключовою у боротьбі за “срібло” стала дев’ята серія пострілів. Совінські отримав за неї три очки, а Денисюк — два. І хоча за загальною кількістю очок вони зрівнялися, за підсумками перестрілки сильнішим виявився саме поляк.

Таким чином, Денисюк закінчив виступи третім. І став володарем бронзової медалі. Чемпіоном у цій дисципліні став китаєць Хуан Сін, причому “золото” стрілок здобув з паралімпійським рекордом.