Паралімпіада-2020: 32 українські спортсмени змагатимуться сьогодні за медалі

ukru
17 березня, 19:38 • 101015 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 126427 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 183468 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

17 березня, 13:49 • 157190 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 155965 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 163128 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 179885 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 150298 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 159440 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 176158 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Зброя має замовкнути: Макрон заявив, що Трамп має намір домогтися від рф угоди про припинення вогню

Зброя має замовкнути: Макрон заявив, що Трамп має намір домогтися від рф угоди про припинення вогню

17 березня, 21:15 • 40338 перегляди
У Черкасах пролунали вибухи: що відомо на цей час

У Черкасах пролунали вибухи: що відомо на цей час

17 березня, 23:58 • 50661 перегляди
Військовий автомобіль у Харкові збив велосипедиста: розпочато розслідування

Військовий автомобіль у Харкові збив велосипедиста: розпочато розслідування

01:52 • 34784 перегляди
У Середземному морі агресор тримає 3 кораблі з 26 ракетами "Калібр"

У Середземному морі агресор тримає 3 кораблі з 26 ракетами "Калібр"

04:23 • 21090 перегляди
Втрати окупантів: ліквідовано понад 1500 військових та десятки одиниць техніки

Втрати окупантів: ліквідовано понад 1500 військових та десятки одиниць техніки

05:25 • 54614 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 183468 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 163435 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 260178 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 256241 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 384230 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 62268 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 71031 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 68908 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 101968 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 112014 перегляди
Актуальне
Паралімпіада-2020: 32 українські спортсмени змагатимуться сьогодні за медалі

Паралімпіада-2020: 32 українські спортсмени змагатимуться сьогодні за медалі

Київ • УНН

 • 22746 перегляди

КИЇВ. 30 серпня. УНН. 30 серпня на XVI літніх Паралімпійських ігор у Токіо-2020 на старт вийдуть 32 представники України в індивідуальних видах. Про це йдеться на сайті Champion.com, пише УНН.

Стрільба

02:30 - особисті змагання, жінки, пневматична гвинтівка 10 м, кваліфікація, клас SH1: Щетник Ірина

04:45 - особисті змагання, чоловіки, пневматична гвинтівка 10 м, кваліфікація, клас SH1: Дорошенко Андрій, Стоєв Юрій

07:15 - особисті змагання, чоловіки, пневматична гвинтівка 10 м, кваліфікація, клас SH2: Ковальчук Василь, Плакущий Віталій

Плавання

03:00 - особисті змагання, чоловіки, 100 м на спині, клас S7: Богодайко Євгеній, Трусов Андрій

03:36 - особисті змагання, чоловіки, 50 м батерфляєм, клас S6: Комаров Олександр

03:42 - особисті змагання, жінки, 50 м батерфляєм, клас S6: Завалій Анастасія, Гонтар Анна, Савцова Вікторія

03:52 - особисті змагання, чоловіки, 50 м батерфляєм, клас S5: Семененко Ярослав

04:05 - особисті змагання, чоловіки, 200 м комплексом, клас SМ11: Артюхов Олександр, Сербін Михайло, Смірнов Віктор

04:16 - особисті змагання, жінки, 200 м комплексом, клас SМ11: Ткачук Катерина, Піддубна Марина, Бережна Яна

04:42 - особисті змагання, чоловіки, 200 м комплексом, клас SМ13: Чуфаров Данило, Гаращенко Кирило

04:52 - особисті змагання, жінки, 200 м комплексом, клас SМ13: Стеценко Анна

Голбол

03:30 - командні змагання, чоловіки, попередній етап: Україна - Туреччина

Настільний теніс

04:00 - особисті змагання, жінки, фінал, клас 6: Литовченко Марина - Алієва Маляк (РПК)

04:45 - особисті змагання, жінки, фінал, клас 8: Дідух Віктор - Чжао Шуай (Китай)

Легка атлетика

05:20 - особисті змагання, жінки, 100 м біг, клас Т11: Павленко Юлія

13:00 - особисті змагання, чоловіки, метання спису, фінал, клас F64: Новак Роман

13:04 - особисті змагання, чоловіки, 100 м біг, фінал, клас Т35: Цвєтов Ігор

13:10 - особисті змагання, жінки, метання диску, фінал, клас F53: Овсій Зоя, Лебєдєва Яна

13:14 - особисті змагання, чоловіки, стрибки у довжину, фінал, клас Т36: Павлик Роман, Литвиненко Олександр

14:15 - особисті змагання, жінки, 400 м біг, клас Т20: Шуляр Юлія

15:07 - особисті змагання, жінки, 400 м біг, клас Т12: Ботурчук Оксана

Нагадаємо

П'ятий день Паралімпійських ігор - 2020 у Токіо ознаменувався ще 9 медалями від української збірної - два "золота", 5 срібних та дві бронзових нагороди.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Спорт

Звернутися з питань розміщення реклами