Паралімпіада-2020: 32 українські спортсмени змагатимуться сьогодні за медалі
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. 30 серпня на XVI літніх Паралімпійських ігор у Токіо-2020 на старт вийдуть 32 представники України в індивідуальних видах. Про це йдеться на сайті Champion.com, пише УНН.
Стрільба
02:30 - особисті змагання, жінки, пневматична гвинтівка 10 м, кваліфікація, клас SH1: Щетник Ірина
04:45 - особисті змагання, чоловіки, пневматична гвинтівка 10 м, кваліфікація, клас SH1: Дорошенко Андрій, Стоєв Юрій
07:15 - особисті змагання, чоловіки, пневматична гвинтівка 10 м, кваліфікація, клас SH2: Ковальчук Василь, Плакущий Віталій
Плавання
03:00 - особисті змагання, чоловіки, 100 м на спині, клас S7: Богодайко Євгеній, Трусов Андрій
03:36 - особисті змагання, чоловіки, 50 м батерфляєм, клас S6: Комаров Олександр
03:42 - особисті змагання, жінки, 50 м батерфляєм, клас S6: Завалій Анастасія, Гонтар Анна, Савцова Вікторія
03:52 - особисті змагання, чоловіки, 50 м батерфляєм, клас S5: Семененко Ярослав
04:05 - особисті змагання, чоловіки, 200 м комплексом, клас SМ11: Артюхов Олександр, Сербін Михайло, Смірнов Віктор
04:16 - особисті змагання, жінки, 200 м комплексом, клас SМ11: Ткачук Катерина, Піддубна Марина, Бережна Яна
04:42 - особисті змагання, чоловіки, 200 м комплексом, клас SМ13: Чуфаров Данило, Гаращенко Кирило
04:52 - особисті змагання, жінки, 200 м комплексом, клас SМ13: Стеценко Анна
Голбол
03:30 - командні змагання, чоловіки, попередній етап: Україна - Туреччина
Настільний теніс
04:00 - особисті змагання, жінки, фінал, клас 6: Литовченко Марина - Алієва Маляк (РПК)
04:45 - особисті змагання, жінки, фінал, клас 8: Дідух Віктор - Чжао Шуай (Китай)
Легка атлетика
05:20 - особисті змагання, жінки, 100 м біг, клас Т11: Павленко Юлія
13:00 - особисті змагання, чоловіки, метання спису, фінал, клас F64: Новак Роман
13:04 - особисті змагання, чоловіки, 100 м біг, фінал, клас Т35: Цвєтов Ігор
13:10 - особисті змагання, жінки, метання диску, фінал, клас F53: Овсій Зоя, Лебєдєва Яна
13:14 - особисті змагання, чоловіки, стрибки у довжину, фінал, клас Т36: Павлик Роман, Литвиненко Олександр
14:15 - особисті змагання, жінки, 400 м біг, клас Т20: Шуляр Юлія
15:07 - особисті змагання, жінки, 400 м біг, клас Т12: Ботурчук Оксана
Нагадаємо
П'ятий день Паралімпійських ігор - 2020 у Токіо ознаменувався ще 9 медалями від української збірної - два "золота", 5 срібних та дві бронзових нагороди.