Папа Римський з нагоди Дня Незалежності побажав українцям миру й процвітання

“У цей час, коли ви святкуєте День Незалежності країни в умовах епідемічної кризи, спричиненої пандемією COVID-19, я запевняю вас та ваших громадян у моїй молитві та близькості, щоб у дусі єднання, солідарності та діалогу ви розбудовували стабільну та єдину державу. Так, щоб кожен українець міг жити в мирі, благополуччі, безпеці та братерстві. Нехай Господь благословить вас та всіх мешканців вашої країни”, — сказано в листі понтифіка.

Як повідомляв УНН, Україна приймає привітання від глав держав, керівників урядів та духовних лідерів з нагоди 29-ї річниці Незалежності, яку українці будуть святкувати 24 серпня. Зокрема, українців зі святом привітав президент США Дональд Трамп та президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр, який підкреслив, що “Крим залишається частиною України”.

Нагадаємо, 23 серпня Україна відзначає День Державного прапора.