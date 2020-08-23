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Папа Римський з нагоди Дня Незалежності побажав українцям миру й процвітання

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 серпня. УНН. Папа Франциск з нагоди Дня Незалежності передав Президентові України Володимиру Зеленському та всім українцям побажання миру й процвітання. Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента України, передає УНН.

Папа Римський з нагоди Дня Незалежності побажав українцям миру й процвітання

“У цей час, коли ви святкуєте День Незалежності країни в умовах епідемічної кризи, спричиненої пандемією COVID-19, я запевняю вас та ваших громадян у моїй молитві та близькості, щоб у дусі єднання, солідарності та діалогу ви розбудовували стабільну та єдину державу. Так, щоб кожен українець міг жити в мирі, благополуччі, безпеці та братерстві. Нехай Господь благословить вас та всіх мешканців вашої країни”, — сказано в листі понтифіка.

Як повідомляв УНН, Україна приймає привітання від глав держав, керівників урядів та духовних лідерів з нагоди 29-ї річниці Незалежності, яку українці будуть святкувати 24 серпня. Зокрема, українців зі святом привітав президент США Дональд Трамп та президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр, який підкреслив, що “Крим залишається частиною України”.

Нагадаємо, 23 серпня Україна відзначає День Державного прапора.

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