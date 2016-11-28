Папа Франциск закликав світових лідерів не зволікати з імплементацією кліматичної угоди
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Папа Франциск на засіданні Папської академії наук закликав світових лідерів не зволікати з імплементацією Паризької кліматичної угоди, передає УНН з посиланням на Reuters.
"Зволікання або затримка імплементації глобальних угод по навколишньому середовищу засвідчує, що політики стали покірними технологіям та економіці, і шукають прибуток за будь-яких обставин", - заявив Папа Франциск.
У своїй промові папа сказав, що вчені повинні "працювати вільно від політичних, економічних та ідеологічних інтересів, розвивати культурну модель, яка може зіткнутися з кризою зміни клімату і його соціальних наслідків".
Нагадаємо, Дональд Трамп шукає швидкого способу, щоб вивести США з Паризького угоди по клімату.
Як повідомляв УНН, у Маракеші ухвалено план дій з реалізації Паризької угоди.