Папа Франциск закликав світових лідерів не зволікати з імплементацією кліматичної угоди

"Зволікання або затримка імплементації глобальних угод по навколишньому середовищу засвідчує, що політики стали покірними технологіям та економіці, і шукають прибуток за будь-яких обставин", - заявив Папа Франциск.

У своїй промові папа сказав, що вчені повинні "працювати вільно від політичних, економічних та ідеологічних інтересів, розвивати культурну модель, яка може зіткнутися з кризою зміни клімату і його соціальних наслідків".

Нагадаємо, Дональд Трамп шукає швидкого способу, щоб вивести США з Паризького угоди по клімату.

Як повідомляв УНН, у Маракеші ухвалено план дій з реалізації Паризької угоди.