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Папа Франциск закликав світових лідерів не зволікати з імплементацією кліматичної угоди

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 листопада. УНН. Папа Франциск на засіданні Папської академії наук закликав світових лідерів не зволікати з імплементацією Паризької кліматичної угоди, передає УНН з посиланням на Reuters.

Папа Франциск закликав світових лідерів не зволікати з імплементацією кліматичної угоди

"Зволікання або затримка імплементації глобальних угод по навколишньому середовищу засвідчує, що політики стали покірними технологіям та економіці, і шукають прибуток за будь-яких обставин", - заявив Папа Франциск.

У своїй промові папа сказав, що вчені повинні "працювати вільно від політичних, економічних та ідеологічних інтересів, розвивати культурну модель, яка може зіткнутися з кризою зміни клімату і його соціальних наслідків".

Нагадаємо, Дональд Трамп шукає швидкого способу, щоб вивести США з Паризького угоди по клімату.

Як повідомляв УНН, у Маракеші ухвалено план дій з реалізації Паризької угоди.

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