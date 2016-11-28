Папа Франциск призвал мировых лидеров не медлить с выполнением климатического соглашения

"Промедление или задержка имплементации глобальных соглашений по окружающей среде показывает, что политики стали покорными технологиям и экономике, и ищут прибыль при любых обстоятельствах", - заявил Папа Франциск.

В своей речи папа сказал, что ученые должны "работать свободно от политических, экономических и идеологических интересов, развивать культурную модель, которая может столкнуться с кризисом изменения климата и его социальными последствиями".

Напомним, Дональд Трамп ищет быстрый способ, чтобы вывести США из Парижского соглашения по климату.

Как сообщал УНН, в Марракеше принят план действий по реализации Парижского соглашения.