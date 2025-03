Папа Франциск закликав молитися за свого попередника Бенедикта

Цитата

"Папа Франциск на загальній аудієнції просить людей молитися за Папу на пенсії Бенедикта XVI, який дуже хворий та благає Бога розрадити та підтримати його у своєму свідченні любові до Церкви до кінця", - написала вона.

#PopeFrancis at general audience asks people to pray for retired Pope Benedict XVI "who is very sick, asking God to console and sustain him in his witness of love for the church until the end." pic.twitter.com/qVjMqCsv37

— Cindy Wooden (@Cindy_Wooden) December 28, 2022

Додамо

95-річний Бенедикт став першим понтифіком за приблизно 600 років, який оголосив про зречення від престолу у 2013 році. Тоді він пояснив своє рішення поганим станом здоров'я.

Від цього часу він офіційно вважається почесним Папою Римським.

Нагадаємо

Папа Римський Франциск підписав заяву про відставку, яка буде використана у випадку, якщо проблеми зі здоров’ям завадять йому виконувати свої обов’язки.