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Папа Франциск призвал молиться за своего предшественника Бенедикта

Папа Франциск призвал молиться за своего предшественника Бенедикта

Киев • УНН

 • 303824 просмотра

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Папа Римский Франциск призвал молиться за своего предшественника Папу Римского Бенедикта XVI, заявив, что он "тяжело болеет". Об этом информирует УНН, ссылаясь на Twitter главы Римского бюро католической службы новостей Синди Вуден.

Цитата

"Папа Франциск на общей аудиенции просит людей молиться за Папу на пенсии Бенедикта XVI, который очень болен и умоляет Бога разрадовать и поддержать его в своем свидетельстве любви к Церкви до конца", - написала она.

#PopeFrancis at general audience asks people to pray for retired Pope Benedict XVI "who is very sick, asking God to console and sustain him in his witness of love for the church until the end." pic.twitter.com/qVjMqCsv37

— Cindy Wooden (@Cindy_Wooden) December 28, 2022

Добавим

95-летний Бенедикт стал первым понтификом за примерно 600 лет, который объявил об отречении от престола в 2013 году. Тогда он объяснил свое решение плохим состоянием здоровья.

С этого времени он официально считается почетным Папой Римским. 

Напомним

Папа Римский Франциск подписал заявление об отставке, которое будет использовано в случае, если проблемы со здоровьем’ям помешают ему выполнять свои обязанности’обязанности.

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