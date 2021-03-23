Пандемія: збудник застуди завадив розмноженню коронавірусу - дослідження
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Риновірус, який викликає застуду, завадив коронавірусу нового типу розмножуватися в клітинах слизової оболонки дихальних шляхів. Вчені вважають, що він може захищати організм людини від COVID-19. Результати дослідження опублікував Journal of Infectious Diseases, передає УНН.
Деталі
Риновіруси служать причиною безлічі застудних захворювань, відомих під загальною назвою гострих респіраторних захворювань. Попередні дослідження показують, що їхня взаємодія один з одним і іншими респіраторними вірусами може впливати як на тяжкість перебігу інфекцій, так і на швидкість їхнього поширення по людській популяції. Математичне моделювання показало, що зараження риновірусом може знижувати кількість заражень коронавірусом нового типу.
Щоб перевірити, чи дійсно це так, вчені з Великої Британії провели експеримент з культурами клітин слизової оболонки дихальних шляхів. Вони заражали ці клітини коронавірусом нового типу як в присутності риновірусів, так і без них.
Виявилося, що коронавірус не зміг розмножуватися в клітинах через спровоковану риновірусом імунну реакцію. Цей ефект спостерігався і коли риновірус потрапляв в зразок за 24 години до коронавірусу, і коли його вводили в культуру клітин через добу після їхнього зараження SARS-CoV-2.
Однак, за словами вчених, після перенесеної застуди людина знову стає вразливою для COVID-19. Однак в масштабах регіону або країни риновірус, ймовірно, буде стримувати коронавірусну інфекцію.
Доповнення
Як розповів BBC один з авторів дослідження, Пабло Мурсія, подібний ефект вже спостерігався, коли на фоні спалаху ГРЗ, яке викликається риновірусом, в деяких країнах Європи в 2009 році сповільнилося розповсюдження свинячого грипу.
“Вакцинація, правила гігієни, а також особливості взаємодії двох вірусів можуть істотно знизити темпи поширення SARS-CoV-2, однак найсильніший ефект буде від вакцинації”, — підкреслив Мурсія.