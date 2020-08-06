Пандемія: загальна кількість жертв COVID-19 у Москві сягнула 4 534 осіб

“У Москві померли 13 пацієнтів, у всіх був підтверджений діагноз „пневмонія“ і отримано позитивний результат тестів на коронавірусну інфекцію”, — повідомили в штабі.

Всього за час пандемії в столиці РФ померли 4 534 людини, у яких був підтверджений коронавірус.

У Росії, за даними федерального оперативного штабу по боротьбі з коронавірусів, зареєстровано 866 627 випадків зараження, одужали 669 026 осіб, померло 14 490. Відзначимо, що російські відомства враховують у своїй статистиці дані з окупованих українських АР Крим та Севастополя.

У Москві ситуація щодо коронавірусу, яка була найскладнішою в Росії, згідно зі статистикою, значно покращилася. Всього в місті виявлено 244 784 випадків зараження, з них 687 за останню добу. Одужали 184 969 осіб. Кількість одужалих за добу знову перевищила кількість інфікованих і склала 1 329. У столиці ведеться кампанія з масового добровільного тестування громадян на антитіла до коронавірусної інфекції.