Пандемія: загальна кількість випадків COVID-19 у Росії - перевищила 3 млн 100 тисяч осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом у Росії за добу зросла на 27 002, до 3 105 037. Про це повідомили журналістам у вівторок в федеральному оперативному штабі по боротьбі з новою інфекцією, пише УНН.
Приріст виявився мінімальним з 16 грудня, 28 грудня штаб повідомляв про 27 787 виявлених випадків.
У відносному вираженні приріст кількості хворих третій день перебуває на рівні 0,9%.
Кількість виписаних пацієнтів у Росії, у яких раніше діагностували коронавірус, збільшилася за добу на 24 874. Всього одужали 2 496 183 особи. Згідно з даними штабу, частка одужалих зросла до рівня 80,4% від загальної кількості інфікованих.
Кількість смертей через коронавірус у Росії за добу зросла на 562 проти 487 днем раніше, до 55 827.
Умовна летальність захворювання (остаточну можна буде визначити тільки після завершення епідемії) залишилася на рівні 1,8%, виходить з даних штабу.
Відзначимо, що російські відомства враховують у своїй статистиці дані з анексованих українських АР Крим та Севастополя.