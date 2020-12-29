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Пандемія: загальна кількість випадків COVID-19 у Росії - перевищила 3 млн 100 тисяч осіб

Київ • УНН

 • 9459 перегляди

КИЇВ. 29 грудня. УНН. Кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом у Росії за добу зросла на 27 002, до 3 105 037. Про це повідомили журналістам у вівторок в федеральному оперативному штабі по боротьбі з новою інфекцією, пише УНН.

Пандемія: загальна кількість випадків COVID-19 у Росії - перевищила 3 млн 100 тисяч осіб

Приріст виявився мінімальним з 16 грудня, 28 грудня штаб повідомляв про 27 787 виявлених випадків.

У відносному вираженні приріст кількості хворих третій день перебуває на рівні 0,9%.

Кількість виписаних пацієнтів у Росії, у яких раніше діагностували коронавірус, збільшилася за добу на 24 874. Всього одужали 2 496 183 особи. Згідно з даними штабу, частка одужалих зросла до рівня 80,4% від загальної кількості інфікованих.

Кількість смертей через коронавірус у Росії за добу зросла на 562 проти 487 днем раніше, до 55 827.

Умовна летальність захворювання (остаточну можна буде визначити тільки після завершення епідемії) залишилася на рівні 1,8%, виходить з даних штабу.

Відзначимо, що російські відомства враховують у своїй статистиці дані з анексованих українських АР Крим та Севастополя.

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