Пандемия: общее количество случаев COVID-19 в России - превысила 3 млн 100 тысяч человек
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 27 002, до 3 105 037. Об этом сообщили журналистам во вторник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией, пишет УНН.
Прирост оказался минимальным с 16 декабря, 28 декабря штаб сообщал о 27 787 выявленных случаях.
В относительном выражении прирост числа заболевших третий день находится на уровне 0,9%.
Число выписанных пациентов в России, у которых ранее диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 24 874. Всего выздоровели 2 496 183 человека. Согласно данным штаба, доля вылечившихся возросла до уровня 80,4% от общего числа заразившихся.
Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 562 против 487 днем ранее, до 55 827.
Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 1,8%, следует из данных штаба.
Отметим, что российские ведомства учитывают в своей статистике данные с аннексированных украинских АР Крым и Севастополя.