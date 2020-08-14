Пандемія: у США заявили, що не матимуть вакцини проти COVID-19 до листопада

За його словами, потенційні вакцини в рамках програми американської адміністрації Operation Warp Speed, швидше за все, не отримають схвалення з боку регуляторів раніше, ніж в листопаді — грудні. Це пов’язано з необхідністю масштабних клінічних випробувань. Як зазначив Коллінз, залучення близько 10 тис. добровольців дозволить зібрати достатньо інформації про безпеку та ефективність препаратів для широкого застосування.

Як заявив у вівторок президент Дональд Трамп, США в разі отримання схвалення з боку фахівців вироблять близько 600 млн доз вакцин.

Влада США надала 1,2 млрд доларів британсько-шведській фармацевтичної компанії AstraZeneca, яка розробляє вакцину спільно з вченими з Оксфордського університету (Велика Британія). Також вашингтонська адміністрація направила на ці цілі 486 млн доларів американської біотехнологічної компанії Moderna і 456 млн доларів — фармацевтичної Johnson & Johnson. Створенням вакцини від коронавірусу в США також займаються компанії Merck і Pfizer. За даними Білого дому, в цілому адміністрація інвестувала 12 млрд доларів.

У той же час, президент США Дональд Трамп був проінформований про створену в Росії вакцину від нового коронавірусу “Супутник V”. 11 серпня президент Росії Володимир Путін повідомив про реєстрацію в РФ “першої в світі вакцини від коронавірусу”.