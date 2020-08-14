Пандемия: в США заявили, что не будут иметь вакцины против COVID-19 до ноября
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. Разрабатываемые в США вакцины от коронавируса вряд ли будут зарегистрированы к ноябрю. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на главу Национального института здравоохранения США Фрэнсиса Коллинза, пишет УНН.
По его словам, потенциальные вакцины в рамках программы американской администрации Operation Warp Speed, скорее всего, не получат одобрение со стороны регуляторов раньше, чем в ноябре — декабре. Это связано с необходимостью масштабных клинических испытаний. Как отметил Коллинз, привлечение около 10 тыс. добровольцев позволит собрать достаточно информации о безопасности и эффективности препаратов для широкого применения.
Как заявил во вторник президент Дональд Трамп, США в случае получения одобрения со стороны специалистов произведут около 600 млн доз вакцин.
Власти США предоставили 1,2 млрд долларов британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca, которая разрабатывает вакцину совместно с учеными из Оксфордского университета (Великобритания). Также вашингтонская администрация направила на эти цели 486 млн долларов американской биотехнологической компании Moderna и 456 млн долларов — фармацевтической Johnson & Johnson. Созданием вакцины от коронавируса в США также занимаются компании Merck и Pfizer. По данным Белого дома, в общей сложности администрация инвестировала 12 млрд долларов.
В тоже время, президент США Дональд Трамп был проинформирован о созданной в России вакцине от нового коронавируса “Спутник V”. 11 августа президент России Владимир Путин сообщил о регистрации в РФ “первой в мире вакцины от коронавируса”.