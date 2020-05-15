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Пандемія: у Німеччині від COVID-19 загинули вже 7824 особи, понад 173 тисячі - інфіковані

Київ • УНН

 • 12726 перегляди

КИЇВ. 15 травня. УНН. Кількість заражених коронавірусом у Німеччині досягла 172 239 осіб, повідомляє Інститут Роберта Коха, зазначає УНН з посиланням на відповідну публікацію.

Пандемія: у Німеччині від COVID-19 загинули вже 7824 особи, понад 173 тисячі - інфіковані

За добу зафіксовано 913 нових випадків захворювання. Кількість померлих тепер становить 7 824 особи.

Найбільше хворих зареєстровано в Баварії (45 143), Північній Рейн — Вестфалії (35 967), Баден-Вюртемберзі (33 851). У Берліні відзначено 6 397 випадки захворювання.

Основною інфікованою групою у країні є чоловіки та жінком віком 35-59 років. На другому місці вікова група — 15-34 років, на третьому — 60-79 років.

Інститут Роберта Коха веде статистику захворюваності по країні, але його дані публікуються раз на добу і відрізняються від даних ЗМІ, які ведуть свій підрахунок. Керівництво інституту пояснило ці розбіжності “тимчасовим багом” і необхідністю зводити воєдино офіційні звіти регіональних відомств.

Від 23 квітня Інститут Коха (RKI) почав використовувати інфографіку на базі системи дослідницького Університету Джонса Хопкінса.

Брифінг щодо ситуації з COVID-19 у Німеччині, 15 травня 2020 року:

Як зазначив у березні Крістіан Дростен, який очолює відділення вірусології в знаменитій берлінській клініці Шаріте, він же — один з головних медичних консультантів уряду Німеччини, в інтерв’ю виданню Die Zeit — в Німеччині вдалося розпізнати спалах на дуже ранньому етапі: на два-три тижні раніше, ніж у деяких сусідніх країнах. Це вдалося завдяки масштабній діагностиці.

Зазначимо, канцлерка Німеччини Ангела Меркель на прес-конференції представила концепцію виходу країни з режиму ізоляції, викликаного пандемією коронавірусу. Влада відстежуватиме ситуацію і кожні два тижні в разі необхідності коригуватиме стратегію.

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