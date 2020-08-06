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Пандемія: Трамп заявив, що "США не забудуть про розповсюдження COVID-19 на увесь світ з Китаю"

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 серпня. УНН. Сполучені Штати не забудуть, що джерелом поширення нового коронавірусу на весь світ був Китай. З таким твердженням американський президент Дональд Трамп виступив у четвер в штаті Огайо. Трансляцію його виступу вели новинні телеканали, зазначає УНН.

“Ми створили найбільшу економіку в світовій історії..., потім Китай випустив цю чуму (так Трамп називає новий коронавірус) — по своїй некомпетентності або з інших причин, але вона вирвалася. Вона не увірвалася в Китай, але вона просочилася в США, в Європу і безліч інших країн — 188 країн. Ми не забудемо цього”, — сказав американський лідер.

Трамп раніше неодноразово повторював, що вважає КНР відповідальною за початок епідемії. Вашингтон звинувачує Пекін в приховуванні інформації про походження вірусу і масштабах поширення інфекції.

Заступник міністра закордонних справ КНР Ле Юйчен 29 квітня в інтерв’ю телекомпанії NBC підкреслив, що Пекін “не приховував будь-яку інформацію” про коронавірус. Він висловив жаль у зв’язку з тим, що “деякі політики використовують ситуацію з вірусом для шельмування Китаю”.

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